فيديو| طاهر: لا مجال للحديث عن رحيل «البدري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجميع في النادي يبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن ثقة مجلس الإدارة في الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حسام البدري، لا حدود لها.

وتحدث «طاهر»، خلال تصريحاته مساء اليوم الاثنين، لقناة «oN sport»، عن أنباء رحيل البدري عن تدريب الفريق، بعد تصريحات الأخير أنه تلقى عروضًا خارجية، قائلًا: «ليس هناك أى مجال للحديث عن رحيل البدري أو استمراره في هذه الفترة».

شاهد أيضا

وتابع: «حسام البدري هو بطل الدوري ولم يخسر أى مباراة هذا الموسم، وأقوى دفاع، وحصل على أكبر عدد من النقاط، ويسير بشكل جيد في بطولة إفريقيا، والتصريحات التي أدلى بها عادية».