أخبار عاجلة

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| طاهر: لا مجال للحديث عن رحيل «البدري»

Google+ Print
فيديو| طاهر: لا مجال للحديث عن رحيل «البدري» فيديو| طاهر: لا مجال للحديث عن رحيل «البدري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجميع في النادي يبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن ثقة مجلس الإدارة في الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حسام البدري، لا حدود لها. 

وتحدث «طاهر»، خلال تصريحاته مساء اليوم الاثنين، لقناة «oN sport»، عن أنباء رحيل البدري عن تدريب الفريق، بعد تصريحات الأخير أنه تلقى عروضًا خارجية، قائلًا: «ليس هناك أى مجال للحديث عن رحيل البدري أو استمراره في هذه الفترة».

شاهد أيضا

وتابع: «حسام البدري هو بطل الدوري ولم يخسر أى مباراة هذا الموسم، وأقوى دفاع، وحصل على أكبر عدد من النقاط، ويسير بشكل جيد في بطولة إفريقيا، والتصريحات التي أدلى بها عادية». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| إسلام بحيري: ماتصدقوش روايات كتب «الصحاح» الستة

فيديو| إسلام بحيري: ماتصدقوش روايات كتب «الصحاح» الستة

فيديو يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرة

فيديو يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرة

بالفيديو.. مؤمن زكريا: الأهلي اعتاد على الفوز بالدوري

بالفيديو.. مؤمن زكريا: الأهلي اعتاد على الفوز بالدوري

بالفيديو.. الشيخ عن عودته للأهلي: «الاتصالات انقطعت»

بالفيديو.. الشيخ عن عودته للأهلي: «الاتصالات انقطعت»