التعليم العالي تستعرض إجراءات "الوافدين" للتيسير على الطلاب السعوديين بمصر

كتبت- داليا شبل:

تقدم الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة شئون الوافدين تيسيراً على الطلاب السعوديين الدارسين في مصر.

وأشارت وزارة التعليم العالي- في بيان اليوم، إلى أن التقرير أكد استقبال قطاع العلاقات الثقافية، والبعثات الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الحمد رئيس الشئون التعليمية السعودي بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين مصر والسعودية، وخاصة في مجال التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين.

كما أوضح التقرير أنه تم بحث إمكانية تسكين الطلاب السعوديين بأماكن قريبة من جامعاتهم داخل الجمهورية، كما استعرض الجانب المصري خلال اللقاء أبرز البرامج التعليمية والتخصصات العلمية المميزة بالجامعات المصرية والمزايا التي تقدمها للطلاب.

وأضاف التقرير، أنه تم مناقشة آليات سرعة وصول ملفات الطلاب السعوديين وإنهاء إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، وكذلك سبل تيسير تسديد المصروفات الدراسية إلكترونياً، واستخراج قوائم الطلاب المقبولين بالجامعات المصرية، وآليات التواصل مع الطلاب بشكل إلكتروني عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، لتسهل على الطلبة استيفاء المستندات المطلوبة بشكل سريع.

وتعهد مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات في تقريره المرسل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتذليل كافة الصعوبات وتيسير الإجراءات على الطلاب السعوديين وخاصة طلبة الدراسات العليا لمساعدتهم على الانتظام في الدراسة.

من جانبه، وجه الجانب السعودي الشكر للجانب المصري على دوره في مساعدة الطلاب السعوديين الدراسين بالجامعات المصرية ودعمهم، وحل المشكلات التي تواجههم.