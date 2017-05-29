العين يتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال أسيا

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تأهل فريق العين الإماراتي، إلى دور الـ8 في بطولة دوري أبطال أسيا، بعد تغلبه على فريق استقلال طهران الإيراني، بستة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ16، الذي جمع بينهما اليوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد.

إفتتح كايو التسجيل للفريق الإماراتي في الدقيقة الـ27 من بداية المباراة، قبل أن يعود كايو، ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ32، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم العين بهدفين نظيفين.

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ومع بداية شوط المباراة الثاني، أضاف عمر عبد الرحمن، الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ49، وفي الدقيقة الـ57 سجل لي ميونج الهدف الرابع للعين، قبل أن يعود عمر عبد الرحمن مجددًا ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ60، وفي الدقيقة الـ75 سجل ناصر الشمراني سادس أهداف العين، وقبل نهاية المباراة سجل كافح رضائي هدف الضيوف في الدقيقة الـ83.

وكان فريق إستقلال طهران قد فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف.