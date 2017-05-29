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تعرف على عقوبة "كهربا" حال إدانته غدا بتبديد منقولات زوجته

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مصراوي Masrawy

تعرف على عقوبة "كهربا" حال إدانته غدا بتبديد منقولات زوجته

10:39 م الإثنين 29 مايو 2017

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

تصدر محكمة جنح القديمة، غدا الثلاثاء، حكمها على محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي في اتهامه بتبديد منقولات زوجته.

يقول المحامي محمد أحمد، إن تبديد المنقولات الزوجية "عُرف" وليست من الشرع، لكن حال إقرار الزوج باستلامها على سبيل الأمانة، تُعد كإيصال أمانة، لذا تنظر دعاوى تبديد المنقولات أمام محكمة الجنح.

وعن عقوبة "كهربا" حال إدانته بتبديد منقولات زوجته، أكد محمد في تصريحات لمصراوي، أنه قد يواجه حكما بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات.

تنص المادة 341 من القانون على أنه " كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

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