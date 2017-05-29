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روسيا تهدد بالرد بالمثل على قيام مولدوفا بطرد 5 من دبلوماسييها

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مصراوي Masrawy

روسيا تهدد بالرد بالمثل على قيام مولدوفا بطرد 5 من دبلوماسييها

10:36 م الإثنين 29 مايو 2017

روسيا تهدد بالرد بالمثل على قيام مولدوفا بطرد 5 من دبلوماسييها

نائب وزير الخارجية الروسية جريجوري كراسين

موسكو - (د ب أ):

هدد نائب وزير الخارجية الروسية، جريجوري كراسين، اليوم الاثنين، بالرد على قيام مولدوفا بطرد خمسة دبلوماسيين روس.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا تنظر إلى هذه الخطوة على أنها استفزاز مباشر من قوى محددة في مولدوفا ضد نهج الرئيس إيجور دودون، بحسب وكالة سبوتنيك.

كانت قناة "بوبليكا" التليفزيونية، قد نقلت عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفية قوله اليوم: "تم إعلان خمسة من الدبلوماسيين الروس أشخاصاً غير مرغوب بهم".

ولم يوضح المسؤول المولدوفي السبب وراء الإعلان.

يأتي ذلك بعد مرور ثلاثة أيام على إعلان استونيا طرد دبلوماسيين روسيين اثنين لأسباب لم يكشف عنها.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية في موسكو عملية الطرد بأنها "عمل غير ودي وغير مبرر" وتعهدت بالرد على ذلك.

كانت العلاقات بين روسيا واستونيا، إحدى دول الاتحاد الاوربى التي تقع في منطقة بحر البلطيق والعضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تعيش فيها أقلية روسية كبيرة، قد توترت بسبب الأزمة الحالية التي تشهدها فى أوكرانيا.

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