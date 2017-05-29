روسيا تهدد بالرد بالمثل على قيام مولدوفا بطرد 5 من دبلوماسييها
روسيا تهدد بالرد بالمثل على قيام مولدوفا بطرد 5 من دبلوماسييها
10:36 م الإثنين 29 مايو 2017
نائب وزير الخارجية الروسية جريجوري كراسين
موسكو - (د ب أ):
هدد نائب وزير الخارجية الروسية، جريجوري كراسين، اليوم الاثنين، بالرد على قيام مولدوفا بطرد خمسة دبلوماسيين روس.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا تنظر إلى هذه الخطوة على أنها استفزاز مباشر من قوى محددة في مولدوفا ضد نهج الرئيس إيجور دودون، بحسب وكالة سبوتنيك.
كانت قناة "بوبليكا" التليفزيونية، قد نقلت عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفية قوله اليوم: "تم إعلان خمسة من الدبلوماسيين الروس أشخاصاً غير مرغوب بهم".
ولم يوضح المسؤول المولدوفي السبب وراء الإعلان.
يأتي ذلك بعد مرور ثلاثة أيام على إعلان استونيا طرد دبلوماسيين روسيين اثنين لأسباب لم يكشف عنها.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية في موسكو عملية الطرد بأنها "عمل غير ودي وغير مبرر" وتعهدت بالرد على ذلك.
كانت العلاقات بين روسيا واستونيا، إحدى دول الاتحاد الاوربى التي تقع في منطقة بحر البلطيق والعضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تعيش فيها أقلية روسية كبيرة، قد توترت بسبب الأزمة الحالية التي تشهدها فى أوكرانيا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ماكرون: باريس سترد فورًا على أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا
-
بوتين يبرر زيارة لوبن إلى موسكو قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية
-
ماكرون وبوتين يسعيان لعقد لقاء قريب مع ألمانيا بشأن أوكرانيا
-
محللون: لقاء ماكرون وبوتين خطوة رمزية ولكن لا توقعات بحدوث تقدم
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحارأخبار
-
مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"أخبار
-
المالية: صرف "علاوة غلاء" استثنائية أول يوليو المقبلأخبار
-
هل وقع فريق "رامز تحت الأرض" في خطأ أثناء تصوير مقلب "خاطر"؟ - فيديوفنون
-
أسعار ومواصفات سيارة برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"سيارات
-
ماذا يشتري المصريون عبر الإنترنت؟.. مدير "أوليكس مصر" يجيب (حوار)أخبار