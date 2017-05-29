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بالصور.. محافظ أسوان يعقد لقاءه الجماهيري الأسبوعي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يعقد لقاءه الجماهيري الأسبوعي

10:47 م الإثنين 29 مايو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

عقد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الإثنين، لقاءه الجماهيري الأسبوعي مع المواطنين، وذلك في حضور 153 مواطنًا، استمع المحافظ خلال لقائهم إلى مشاكلهم ومطالبهم.

وفي استجابة إلى شكوى جماعية، وجه المحافظ مسؤولي قطاع الكهرباء بسرعة رفع أحد أعمدة الضغط العالي، والذي سقط على بعض زراعات القصب بمدينة كوم أمبو، ما تسبب في تعطيل المزارعيين عن أعمال الزراعة المطلوبة منهم.

وفي السياق، وجه مسؤولي التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعي وتكافل وكرامة ومساعدات زواج لـ 87 مواطنًا، بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لحالاتهم.

كما كلف مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ 7 حالات بحاجة لعمليات جراحية مختلفة، مع إدراج 15 طلبًا بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي مراعاة لظروف أصحابها الأسرية.

ووجه أيضًا بإدراج 5 حالات بفرص عمل جديدة ضمن نسبة الـ 5 % بالتنسيق مع التنظيم والإدارة، فضلاً عن إدراج 16 طلبًا للشباب بالمشروعات الاستثمارية.

وكلف المحافظ مجدي حجازي مدير التربية والتعليم بدراسة طلب إحدي عاملات الخدمات المعاونة للعودة للعمل مرة أخرى، وأيضًا قيام رؤساء المدن بإدراج 20 طلبًا للشباب ضمن المستهدفين لتخصيص محال بالسويقات الجديدة الجاري إنشاؤها خلال الفترة المقبلة.​

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