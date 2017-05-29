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وزير خارجية ألمانيا: تصرفات ترامب أضعفت الغرب

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية ألمانيا: تصرفات أضعفت الغرب

10:28 م الإثنين 29 مايو 2017

وزير خارجية ألمانيا: تصرفات ترامب أضعفت الغرب

دونالد ترامب وسيغمار غابريال

لندن - (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الألماني سيجمار غابريال، الإثنين، إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضعفت الغرب.

وأضاف الوزير الألماني أن سياسات ترامب قصيرة النظر تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي.

وقال جابريال: "أي شخص يتعمد في الإسراع بالتغير المناخي عن طريق إضعاف الإجراءات الخاصة بحماية البيئة، ويبيع المزيد من الأسلحة في مناطق الصراعات، ولا يرغب في حل الصراعات الدينية سياسيًا. أي شخص كهذا يهدد السلم في أوروبا."

ومضى بالقول: "إن السياسات قصيرة النظر التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية تقف بالضد من مصالح الاتحاد الأوروبي."

وقال: "لقد أصبح الغرب أصغر حجمًا، أو على الأقل أصبح أضعف من ذي قبل."

وأضاف جابريال الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي ( SPD): "رغم إني منخرط الآن في الحملة الانتخابية ضد حزب المستشارة أنجيلا ميركل، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أقول لكم إن المستشارة الألمانية بحاجة حقيقية إلى دعمنا لكي لا تضطر للانحناء لترامب".

وكان مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الرئيسي مارتن شولتز قال إنه على أن تتخذ موقفًا متشددًا من الرئيس الأمريكي وتوضح له بأن مشروعه السياسي ليس مشروعنا بالتأكيد".

واتهم شولتز ترامب بمحاولة إذلال ميركل في قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في بروكسل.

وكانت المستشارة ميركل قد قالت - في وقت سابق من يوم الإثنين - إنه من الصحيح عدم تجاوز الخلافات مع الإدارة الأمريكية.

هذا المحتوى من

BBC

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