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ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"

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مصراوي Masrawy

يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"

09:59 م الإثنين 29 مايو 2017

الرئيس الاميركي دونالد ترامب متحدثا في مدافن آرلنغ

واشنطن – (أ ف ب):

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل رجلين طعنا أثناء دفاعهما عن امرأتين إحداهما مسلمة محجبة، هاجمهما رجل معروف بميوله العنصرية في مدينة بورتلاند الأمريكية، ووصف ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال ترامب في تغريدة "الهجمات العنيفة في بورتلاند الجمعة غير مقبولة. الضحيتان كانا يقفان في وجه الكراهية وعدم التسامح. صلواتنا لهما".

وقتل ريكي جون (53 عاما) وتاليسين نامكاي ميشي (23 عاما) نحراً الجمعة على يد رجل كان يوجه الشتائم لشابتين إحداهما محجبة، بينما كان الجميع على متن ترامواي في مدينة بورتلاند في ولاية أأوريغون على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وتعرض شخص ثالث هو ميكا فلتشر (21 عاما) ايضا للطعن من المهاجم نفسه، وهو لا يزال في المستشفى، إلا أن حياته ليست معرضة للخطر.

وأعلنت شرطة بورتلاند أن القاتل يدعى جيريمي كريستيان (35 عاما) وقد اعتقل ووجهت إليه تهمة القتل، وهي تبحث في ما اذا كان تحرك بدوافع "أيديولوجية متطرفة".

ويدور القاتل في فلك مجموعات عنصرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض، وتم نشر صور لناشطين فيها على فيسبوك وهم يؤدون التحية النازية خلال تجمع في بورتلاند الشهر الماضي.

وتأتي تغريدة ترامب بعد تزايد الضغوط على الرئيس لإدانة الجريمة التي راح ضحيتها الرجلين اللذين وصفتهما الاعلام المحلية بـ"الأبطال".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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