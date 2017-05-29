"القصابين" تُزكي تخفيض سعر اللحوم البرازيلية.. والتموين: سنتحمل فارق التكلفة

كتبت- عايدة رضوان:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفض سعر اللحوم المستورة "البرازيلية" 9 جنيهات، دون تحديد فترة محددة، لينخفض سعر الكيلو من 69 إلى 60 جنيهًا، وهو ما زكاه محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، قائلًا إنه يؤيد أي قرار يصُب في مصلحة المواطن.

وأشار "شرف" إلى عجز المواطن على شراء اللحوم البلدية، والتي يتراوح سعرها ما بين 130 و140 جنيهًا.

واتفق محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، مع "شرف"، مؤكدًا تأييده قرار خفض سعر اللحوم البرازيلية، فيما استنكر قرار زيادة أسعار اللحوم البرازيلية والسودانية الطازجة خلال الفترة القليلة، حيث ارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا، فيما ارتفعت اللحوم المستوردة البرازيلية لـ 69 جنيهًا للكيلو بدلًا من 48 جنيهًا بزيادة 21 جنيهًا.

وأضاف رئيس شعبة القصابين: "لم يكن من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم أي زيادة خلال الفترة الحالية، نظرًا لأننا على مشارف شهر رمضان المبارك".

من جانبه أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحمل 9 جنيهات في كل كيلو عقب قرار الزيادة الأخير، نظرًا لأن اللحوم البرازيلية كانت تباع بسعر التكلفة دون تحقيق أي هامش ربح، على حد قوله.

ولفت رمضان، إلى أن القرار سارٍ دون تحديد مدة معينة، مشيرًأ إلى أن القرار جاء للتخفيف عن كاهل المواطنين.