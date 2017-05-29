البحث العلمي: عرض الجزء الثاني من مسلسل "الأزهــر" على التليفزيون المصري

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، عن بدء عرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر)، يوميًا على عدد من القنوات منها: قناة الناس في تمام الساعة الثانية ظهراً، وعلى قناة النيل الثقافية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة الثامنة مساءً وعلى القناة الثانية الساعة الثامنة مساء والنيل الثقافية الساعة ٧،٤٥ مساء وواحدة ونصف ظهراً، وقناة الأسرة الساعة واحدة ظهراً والعاشرة مساءً.

وأوضحت الأكاديمية-في بيان لها-، أن الفيلم إخراج أحمد الصباح وهو إنتاج مصري مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبإشراف كامل من الأزهر الشريف، ومن تنفيذ شركة الجزيرة أستوديو إيجيبت.

ويأتي العرض للمرة الثانية استمرارا للنجاح الذي حققه الجزء الأول من مسلسل الأزهر، والذي جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان الماضي، ليخوض مسلسل «الأزهر» المارثون الرمضاني للعام الثاني على التوالي على شاشات قنوات التلفزيون المصري وقنوات النيل المتخصصة.

كما أوضحت الأكاديمية، أن المسلسل هو جزء من برنامج متكامل يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة وتسليط الضوء على دور العلماء العرب في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وتابعت الأكاديمية، يتناول المسلسل خلال الجزء الثاني تاريخ الأزهر الشريف في عهد دولة المماليك البحرية؛ حيث نرى الظاهر ركن الدين بيبرس وقد صار سلطان مصر والشام ليتفرغ لبناء الدولة بعد أن أرهقتها الحروب وصراعات المماليك الداخلية كما نرى كيف تابع المماليك اهتمامهم بالمدارس العلمية والجوامع.

وأضافت، يضم المسلسل نخبة من الممثلين حيث يقوم بالبطولة النجوم أحمد عبد العزيز ومحمد رياض وسلوى محمد علي وأشرف عبد الغفور وأحمد حلاوة ومفيد عاشور وحمزة العيلي، المسلسل من تأليف محمد كمال حسن، ومصطفى زايد.

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل الأزهر الجزء الأول حصل على جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها في شراء حق البث لذا تم ترجمته إلى الإنجليزية.

كما جاء عرض الجزء الثاني من المسلسل استكمالاً لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاق تعاون في 2016 بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.