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الخميس.. "المولوية" تفتتح أولى سهراتها الرمضانية بالأمير طاز

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مصراوي Masrawy

الخميس.. "المولوية" تفتتح أولى سهراتها الرمضانية بالأمير طاز

09:59 م الإثنين 29 مايو 2017

قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عو

كتبت- نسمة فرج:

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، في إطار احتفالات قطاع الصندوق بشهر رمضان الكريم، وتبدأ الاحتفالات في التاسعة ونصف مساء 6 رمضان بقصر الأمير طاز بالخليفة، وتأتي أولى الحفلات مع فرقة المولوية والفنان عامر التوني.

وتقدم الفرقة مجموعة من أعمالها الصوفية، التي تستلهم فيها التراث المولوى المصري، كما يفتتح معرض "بلدنا الحلوة"، ويتضمن المعرض الفنون التراثية لمختلف محافظات ، وهي شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، والنوبة، والبحيرة، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والفيوم، والقاهرة، والمحلة، والجيزة.

يحتوي المعرض علي أعمال الحرف التراثية والتقليدية واليدوية لهذه المحافظات مثل السجاد والكليم بكل أنواعه، والتوب الخاص بكل محافظة، والشيلان، والحلي، والمفارش، وأشغال الجلود بكل أنواعها من تبلوهات ومحافظ وشنط، وألابستر، والفخار، بالإضافة للمنتجات الزراعية مثل دبس البلح، والبلح، والكركدية، والزيوت، والتوابل، بالإضافة إلي حرفة التلي، وأعمال الخوص، والخرز.

وينظم معرض لمنتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى جانب معرض للخط العربي يشارك فيه 40 خطاطا، يتناول كل خطوط التيار الأصيل في الخط العربي، والثلث، والديواني، وخط الرقعة والنسخ، ويتناول المدرسة الحروفية، ويحمل العبارات والآيات المرتبطة بشهر رمضان الكريم.

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