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صدمة جديدة لدورتموند بسبب إصابة «ريوس»

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صدمة جديدة لدورتموند بسبب إصابة «ريوس» صدمة جديدة لدورتموند بسبب إصابة «ريوس»

التحرير

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أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم عن التشخيص النهائي لإصابة ماركو رويس، بعد خضوعه للفحص الطبي.

وأكد الحساب الرسمي لنادي بروسيا دورتموند، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن إصابة رويس هي تمزق جزئي في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وسيغيب اللاعب عن الفريق عدة أشهر للعلاج.

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وكان رويس قد تعرض للإصابة أول أمس السبت، أثناء المشاركة في مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت، بنهائي كأس ألمانيا، والتي توج فيها دورتموند باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

واستمرت معاناة رويس مع الإصابات التي جعلته يتغيب عن كأس العالم 2014 ويورو 2016 مع منتخب بلاده، كما تغيب رويس عن صفوف دورتموند في أخر موسمين لما يقرب من 300 يومًا بسبب الإصابات.

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التحرير

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