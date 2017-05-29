"تنشيط السياحة": إطلاق حملة ترويجية لمصر في السوق العربي طوال شهر رمضان
"تنشيط السياحة": إطلاق حملة ترويجية لمصر في السوق العربي طوال شهر رمضان
09:41 م الإثنين 29 مايو 2017
هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة
كتب- مصطفى المنشاوي:
أعلن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن إطلاق الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، طوال شهر رمضان، حيث تستهدف عدة دول عربية هي: السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، و لبنان، والأردن؛ لتشجيع العرب والأجانب المقيمين في الدول الخليجية على زيارة مصر.
وأضاف الدميري- في بيان له الاثنين- أن الحملة تستخدم كافة الوسائل الترويجية الحديثة و التقليدية، لجذب المزيد من السائحين العرب خلال مواسم الأعياد والأجازات، مضيفًا إلى أنه علاوة على الحملة الدعائية التليفزيونية وفي القنوات ذات المشاهدة المرتفعة مثل MBC، وروتانا خليجية ودبي، وعبر صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة.
كما تهدف الحملة إلى اكتشاف المقاصد السياحية المصرية التي تتسم بالتنوع الكبير وتستطيع إرضاء كافة الأذواق نظرًا لاحتوائها على مختلف الأنماط السياحية، فالمقصد المصرى به السياحة الثقافية والترفيهية، والشاطئية، والرياضية وسياحة السفاري، والمغامرات، بالاضافة الى سياحة المؤتمرات.
و كان رئيس الهيئة قد أشار في بيان سابق، إلى أن الحملة الترويجية سوف تنطلق أيضا في عدد من أشهر مراكز التسوق الكبرى و في الميادين العامة داخل المدن الرئيسية للأسواق المستهدفة.
ولفت الدميري إلى أن السوق العربي يعد من الأسواق الرئيسية لمصر و يعد السائح العربي الأعلى كمتوسط إنفاق مقارنة بالدول الأخري، مشيرًا أن السياحة العربية حققت أعلى معدلات لها خلال الأربعة أشهر الأولى من ٢٠١٧، مقارنة بالسبع سنوات الأخيرة، بزيادة أكثر من ٣٠% عن مثيلتها عام ٢٠١٠.
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