منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه ترامب

برلين - (د ب أ):

دعا مارتن شولتس منافس المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على منصب المستشار، كل الديمقراطيات في أوروبا، إلى أن توضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدوده.

وخلال ندوة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس زعيم الحزب الاشتراكي، مساء اليوم الاثنين، في برلين إن أوروبا هي أفضل حماية للديمقراطية والاقتصاد والتماسك الاجتماعي " ولذلك فإن واجب الساعة هو أن نقف في وجه هذا الرجل بكل ما نمثله، وأيضا في وجه سياسته الخطيرة الخاصة بالتسلح التي يريد أن يجبرنا عليها".

وكانت ميركل قد نأت بنفسها عن الولايات المتحدة، بعد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، والتي تعامل فيها ترامب بشكل غير لائق مع الشركاء في المجموعة، وقالت ميركل في خيمة للجعة في ميونخ أمس الأحد إن " العصور التي كان بمقدورنا الاعتماد فيها بشكل كامل على آخرين، قد ولت بعض الشيء".

وأكد الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنه كان يعمل منذ عقود من أجل أوروبا قوية، وفي إشارة إلى ميركل التي يتهمها الحزب الاشتراكي منذ فترة طويلة بقلة العاطفة نحو الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس:" إدراك أهمية الاتحاد الأوروبي القوي جاء متأخرا بعض الشيء لآخرين، أحدهم في قمم وآخر في خيام للجعة، والأمر سواء، فالشيء الأهم هو أن يعترف المرء بأوروبا هذه في أي وقت، وأن يأتي ذلك متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا".