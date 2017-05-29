أخبار عاجلة

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه ترامب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه

09:47 م الإثنين 29 مايو 2017

منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه ترامب

مارتن شولتس

برلين - (د ب أ):

دعا مارتن شولتس منافس المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على منصب المستشار، كل الديمقراطيات في أوروبا، إلى أن توضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدوده.

وخلال ندوة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس زعيم الحزب الاشتراكي، مساء اليوم الاثنين، في برلين إن أوروبا هي أفضل حماية للديمقراطية والاقتصاد والتماسك الاجتماعي " ولذلك فإن واجب الساعة هو أن نقف في وجه هذا الرجل بكل ما نمثله، وأيضا في وجه سياسته الخطيرة الخاصة بالتسلح التي يريد أن يجبرنا عليها".

وكانت ميركل قد نأت بنفسها عن الولايات المتحدة، بعد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، والتي تعامل فيها ترامب بشكل غير لائق مع الشركاء في المجموعة، وقالت ميركل في خيمة للجعة في ميونخ أمس الأحد إن " العصور التي كان بمقدورنا الاعتماد فيها بشكل كامل على آخرين، قد ولت بعض الشيء".

وأكد الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنه كان يعمل منذ عقود من أجل أوروبا قوية، وفي إشارة إلى ميركل التي يتهمها الحزب الاشتراكي منذ فترة طويلة بقلة العاطفة نحو الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس:" إدراك أهمية الاتحاد الأوروبي القوي جاء متأخرا بعض الشيء لآخرين، أحدهم في قمم وآخر في خيام للجعة، والأمر سواء، فالشيء الأهم هو أن يعترف المرء بأوروبا هذه في أي وقت، وأن يأتي ذلك متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يحيي ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب

    ترامب يحيي ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب

    أخبار
  • ترامب يدين مقتل أمريكيين تدخلا لمساعدة مسلمتين في ولاية أوريجون

    ترامب يدين مقتل أمريكيين تدخلا لمساعدة مسلمتين في ولاية أوريجون

    أخبار
  • ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس

    ترامب: إجراء تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها"

    أخبار
  • الاتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن المطالب الرئيسية لخروج بريطانيا

    الاتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن المطالب الرئيسية لخروج بريطانيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • صحيفة: مصر تريد

    صحيفة: تريد "منطقة آمنة" في مثلث الحدود الغربيةأخبار

  • "النواب" يحيل مشروع قانون لخفض سن القضاة لـ"التشريعية"أخبار

  • ماذا يشاهد النقاد من مسلسلات رمضان 2017؟

    ماذا يشاهد النقاد من مسلسلات رمضان 2017؟فنون

  • سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاري

    سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاريأخبار

  • وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخير

    وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخيرأخبار

  • في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار

    في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحارأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

«الاقتصادية» تفصل في دعوى البنك الأهلي ضد الطحانين المصريين

«الاقتصادية» تفصل في دعوى البنك الأهلي ضد الطحانين المصريين

"خارجية النواب" توافق على رفع رسوم التأشيرات السياحية للمصريين بالخارج

"خارجية النواب" توافق على رفع رسوم التأشيرات السياحية للمصريين بالخارج