الشرطة الفنزويلية توقف مسيرة لإحياء ذكرى قتلى المظاهرات
الشرطة الفنزويلية توقف مسيرة لإحياء ذكرى قتلى المظاهرات
09:45 م الإثنين 29 مايو 2017
ارشيفية
كاراكاس - (د ب أ):
أوقفت الشرطة الفنزويلية، مسيرة لإحياء ذكرى 60 شخصا لقوا حتفهم في الاحتجاجات الأخيرة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، الذين كانوا يريدون التوجه إلى مقر أمين المظالم في العاصمة كاراكاس.
من جانبه، قال لويس فلوريدو، النائب البرلماني المعارض إن " هذا سلوك إجرامي، وكان هذا اعتداء لكننا سنواصل الاحتجاجات وسنوسع نطاقها لأنه حانت ساعة التحول في فنزويلا".
يشار إلى أنه منذ مطلع أبريل الماضي، والناس يخرجون يوميا إلى الشوارع في أغنى دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي، احتجاجا على تراجع الديمقراطية تحت حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، من خلال انتزاع سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
ويتهم مادورو المعارضة بالتخطيط مع الخارج للإطاحة بحكومته.
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