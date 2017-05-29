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وزارة الهجرة تُطلق الدفعة الثانية من برنامج تأهيل الشباب غدًا

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مصراوي Masrawy

وزارة الهجرة تُطلق الدفعة الثانية من برنامج تأهيل الشباب غدًا

09:23 م الإثنين 29 مايو 2017

وزارة الهجرة تُطلق الدفعة الثانية من برنامج تأهيل الشباب غدًا

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخ

كتبت- نورا ممدوح:

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تخرج دفعة جديدة في مجال تدريب وتأهيل الشباب ضمت 200 شابًا من محافظة الغربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في معهد التدريب ومؤسسة الخير لخبرتها السابقة في التدريب المهني، وذلك في تمام الساعة 12ظهر غد الثلاثاء بفندق سفير بالدقي.

ويأتي هذا التدريب ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير في شهر نوفمبر 2016، وتضمن تدريب وتأهيل 400 شابًا في محافظتي الغربية والفيوم، على مهارات الفندقة والتدريبات الحرفية.

وجاء اختيار محافظتي الغربية والفيوم؛​ كونهما من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وعليه تقوم فكرة المشروع على تدريب وتأهيل الشباب لما يحتاجه سوق العمل المحلية والخارجية، فضلا عن إيجاد فرصة عمل تكفل للشباب حياة كريمة، والعمل على إحباط دوافع ورغبات الهجرة غير الشرعية لدى كثير من الشباب.

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