زارع: تصديق الرئيس على قانون الجمعيات سيحظر العمل الأهلي
زارع: تصديق الرئيس على قانون الجمعيات سيحظر العمل الأهلي
09:19 م الإثنين 29 مايو 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتبت - هاجر حسني:
قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تصديق الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية، سيحظر العمل الأهلي خلال الفترة القادمة.
وأضاف زارع لمصراوي، اليوم الإثنين، أن القانون سيجعل عمل الجمعيات الصغيرة أمر صعب، وسيبقى فقط عدة منظمات وجمعيات كبرى تمثل المجتمع المدني.
وتابع :"بعد المنع من السفر والتحفظ على الجمعيات تأتي خطوة التصديق على القانون كمرحلة أخيرة لاغتيال المجتمع المدني".
وصدًّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017.
وكان مجلس النواب أقر، نهاية نوفمبر الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله.
وآثار القانون جدلًا واسعًا منذ منذ عرضه على البرلمان، وقال حقوقيون إن القانون يهدف إلى تقييد العمل الأهلي في مصر، والتضييق على أنشطته.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حقوقي: الدولة تخلت عن قوتها الناعمة بالموافقة على قانون الجمعيات الأهلية
-
أبو حامد: إصدار قانون الجمعيات الأهلية صفعة للمزايدين عليه
-
السيسي يصدر قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة مجلس النواب
-
رئيس "تضامن النواب": قانون الجمعيات الأهلية لم يُرسل لرئاسة الجمهورية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحارأخبار
-
وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبرأخبار
-
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاريأخبار
-
"النواب" يحيل مشروع قانون لخفض سن القضاة لـ"التشريعية"أخبار
-
مدير مستشفى بالإمارات يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإيمان عبدالعاطيأخبار
-
وزير الخارجية السوداني يرجئ زيارته إلى القاهرةأخبار