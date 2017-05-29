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زارع: تصديق الرئيس على قانون الجمعيات سيحظر العمل الأهلي

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مصراوي Masrawy

زارع: تصديق الرئيس على قانون الجمعيات سيحظر العمل الأهلي

09:19 م الإثنين 29 مايو 2017

زارع: تصديق الرئيس على قانون الجمعيات سيحظر العمل الأهلي

الرئيس عبدالفتاح

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد زارع، مدير برنامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تصديق الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية، سيحظر العمل الأهلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف زارع لمصراوي، اليوم الإثنين، أن القانون سيجعل عمل الجمعيات الصغيرة أمر صعب، وسيبقى فقط عدة منظمات وجمعيات كبرى تمثل المجتمع المدني.

وتابع :"بعد المنع من السفر والتحفظ على الجمعيات تأتي خطوة التصديق على القانون كمرحلة أخيرة لاغتيال المجتمع المدني".

وصدًّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017.

وكان مجلس النواب أقر، نهاية نوفمبر الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله.

وآثار القانون جدلًا واسعًا منذ منذ عرضه على البرلمان، وقال حقوقيون إن القانون يهدف إلى تقييد العمل الأهلي في مصر، والتضييق على أنشطته.​

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