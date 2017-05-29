«مؤمن و أجاي» يقودان هجوم الأهلي أمام المقاصة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب.. أحمد سعيد - أحمد شحاتة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة مصر للمقاصة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة، بستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ 31، بالدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - سعد سمير - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان.

خط الهجوم: ميدو جابر - مؤمن زكريا - جونيور أجايي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

أحمد عادل عبد المنعم - حسام غالي - كريم نيدفيد - عماد متعب - عمرو جمال - محمد نجيب - صالح جمعة.

شاهد أيضا

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، بقيادة إيهاب جلال، عن تشكيل فريقه.

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: حسين الشحات - أحمد عبدالعزيز "مودي" - عاصم سعيد - طارق أبو العز

خط الوسط: أحمد داوودا - هشام محمد - ايريك

خط الهجوم: فوافي - أحمد الشيخ - جون انطوي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

كوكو - أحمد سامي - رجب نبيل - أحمد محسن - هاني سعيد - احمد عبد الظاهر - حسين رجب.