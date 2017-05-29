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لافروف: ندعم مصر في محاربة الإرهاب

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لافروف: ندعم مصر في محاربة الإرهاب لافروف: ندعم مصر في محاربة الإرهاب

التحرير

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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن دعم بلاده لأي مبادرة تهدف إلى وقف تمويل الإرهاب.

وأكد لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، في القاهرة، على أن التعاون بين وروسيا "لا غنى عنه للتصدي للإرهاب".

ومن جانبه قال شكري، إنّ بلاده تتطلع لأن تُوظِف روسيا إمكانياتها للتعاون مع مصر ضد التنظيمات الإرهابية.

وتناول شكري العمليات الجوية التي تشنها مصر في ليبيا، قائلًا إن "وجود تنظيمات إرهابية (في ليبيا) واتخاذها لقواعد للتدريب والانطلاق إلى الأراضي المصرية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري".

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وتابع قوله، إن مصر "استهدفت قواعد هذه التنظيمات للقضاء عليها والحد من قدرتها على تهديد الأمن القومي المصري، وهذا الأمر بالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي والأطراف السياسية التي تعمل من أجل استعادة استقرار ليبيا".

وكانت طائرات مصرية وليبية قد شنّت، مساء الأحد، سلسلة غارات على مواقع الجماعات المتشددة في الجفرة، وذلك في أحدث ضربات جوية لسلاح الجو المصري والليبي عقب الهجوم الدامي الذي استهدف حافلة للأقباط في المنيا بمصر.

يُشار إلى أنّ المصرية، أكدّت أن مُنفذي الهجوم الدامي، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا بينهم أطفال ونساء وتبناه تنظيم داعش، كانوا قد تلقوا التدريبات في منقطة ليبية خاضعة لسيطرة الميليشيات المتشددة التي تقاتل الجيش الليبي.

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التحرير

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