حقوقي: الدولة تخلت عن قوتها الناعمة بالموافقة على قانون الجمعيات الأهلية
حقوقي: الدولة تخلت عن قوتها الناعمة بالموافقة على قانون الجمعيات الأهلية
09:11 م الإثنين 29 مايو 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت - هاجر حسني:
قال ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن الدولة ألقت بسلاح قوتها الناعمة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية، اليوم الإثنين.
وأضاف جاد الكريم لمصراوي، اليوم الإثنين، أن صدور القانون سيزيد الاحتقان في المجتمع، وسيجعل الكثيرين يعيدون التفكير في ممارسة العمل الأهلي.
وصدًّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017.
وكان مجلس النواب أقر نهاية نوفمبر الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله.
وآثار القانون جدلًا واسعًا منذ منذ عرضه على البرلمان، وقال حقوقيون إن القانون يهدف إلى تقييد العمل الأهلي في مصر، والتضييق على أنشطته.
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