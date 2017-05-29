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بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادي يتناول الإفطار مع طلاب المدينة الجامعية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادي يتناول الإفطار مع طلاب المدينة الجامعية

09:05 م الإثنين 29 مايو 2017

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تناول الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وجبة الإفطار مع طلاب المدينة الجامعية "بنين" بقنا، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وعدد من مديري إدارات الجامعة.

واستمع الدكتور عباس منصور لاحتياجات طلاب المدينة الجامعية، وأمر بسرعة توفيرها، مناشدًا إياهم بضرورة الحفاظ على أثاثات المدينة الجامعية، لأنها تستقبل أجيالًا أخرى، وطالبهم بضرورة التسلح بالعلم والاعتدال للمساهمة في نهضة الدولة المصرية والمجتمع.

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