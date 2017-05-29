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هدرسفيلد يصعد إلى «البريميرليج»

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هدرسفيلد يصعد إلى «البريميرليج» هدرسفيلد يصعد إلى «البريميرليج»

التحرير

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صعد فريق هدرسفيلد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بعد تغلبه على فريق ريدينج، بركلات الترجيح (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأثنين، على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لـ"البريميرليج".

إنتهى الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقين لركلات الترجيح والتي حسمها فريق هدرسفيلد، بنتيجة (4-3).

وكان فريقي نيوكاسل وبرايتون، قد صعدا مباشرة إلى البريميرليج، ليصبح فريق هدرسفيلد ثالث الفرق المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي.

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الجدير بالذكر إن أندية سندرلاند، وميدلسبره، وهال سيتي، قد هبطوا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".

 

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التحرير

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