إخلاء سبيل رئيس تحرير الجمهورية بعد اتهامه بنشر مقال يُهين القضاء

كتب - طارق سمير:

أخلت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رامي جبة ، سبيل الكاتب الصحفي فهمي عنبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية، من سرايا النيابة بضمان محل إقامته، لسماحه بنشر مقال صحفي يتضمن إهانة للنيابة العامة والقضاء.

حضر التحقيقات، اليوم الاثنين، من نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة.

من جانبه نفى رئيس تحرير الجمهورية، الاتهامات، مؤكدًا على أن المقالات تعبر عن كتابها، والكاتب كان يخاطب الجماهير.

كانت النيابة، استعدت الدكتور طارق الأدور رئيس قسم الرياضة بالجمهورية لكتابته مقال بعنوان "أبو تريكة ليس إرهابيًا" ووجهت له تهمة إهانة القضاء والنيابة والتأثير على جهات التحقيق.

ونفى "الأدور"، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه يخاطب جمهور الزمالك ويخاطب جمهور الكرة، دون أي علاقة للمقال بالقضاء وأحكامه، منوهًا إلى أنه يحترم القضاء، وحديثه عن أبو تريكة ينصب على تاريخه الكروي ولا يمتد لأي تهم منسوبه اليه من جهات التحقيق.