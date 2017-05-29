تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعنات

كتب - مجمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، ملابسات إصابة نائب مأمور قسم الصف بطعنات متفرقة بالجسم على يد عاطل حاول التصدي لحملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأشارت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى أن حملة مكبرة بقيادة اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، والعقيد محمد حامد، مفتش المباحث، استهدفت تنفيذ 23 قرارا إداريا بإزالة تعديات على 21 فدانا بمنطقة عرب أبو ساعد.

وأوضحت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين الرائد إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور قسم الصف، وشخص يدعى "خالد ح."، 35 عاما، بسبب رفضه تنفيذ القرار، محاولا منع القوات من تنفيذ القرار.

وأكدت تحريات العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهم تعدى على نائب المأمور بسلاح أبيض، محدثا إصابته بـ3 طعنات بالبطن والرقبة والظهر، ثم لاذ بالفرار مستغلا حالة الشد والجذب أثناء تنفيذ قرارات الإزالة.

وتم نقل الضابط إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، حيث أكد مصدر مسؤول، استقرار حالته الصحية، في الوقت الذي حرص اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، على زيارته قبل الإفطار.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها بقيادة اللواء رضا العمدة، نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهم.