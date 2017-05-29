شكر: العمل الأهلي سيتراجع الفترة القادمة بعد إصدار قانون الجمعيات
شكر: العمل الأهلي سيتراجع الفترة القادمة بعد إصدار قانون الجمعيات
08:48 م الإثنين 29 مايو 2017
عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنس
كتبت - هاجر حسني:
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية يؤكد موافقته على جميع بنود القانون الذي يعد الأسوأ بين كل القوانين المنظمة للعمل الأهلي.
وأضاف شكر لمصراوي، اليوم الإثنين، أن العمل الأهلي سيشهد تراجعًا خلال الفترة القادمة، لأن العمل الأهلي يقوم على التطوع، ووجود عقوبات سالبة للحرية وغرامات ستجعل القائمين على هذه الأنشطة يتراجعون عنها.
وصدًّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017.
وكان مجلس النواب أقر نهاية نوفمبر الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله.
وآثار القانون جدلًا واسعًا منذ عرضه على البرلمان، وقال حقوقيون إن القانون يهدف إلى تقييد العمل الأهلي في مصر، والتضييق على أنشطته.
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