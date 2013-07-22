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كيف يمكن علاج إدمان العادة السرية؟

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كيف يمكن علاج إدمان العادة السرية؟ كيف يمكن علاج إدمان العادة السرية؟

أرسل قارئ يقول: أنا شاب أبلغ 25 عاما، وأنا مصاب بإدمان العادة السرية والآن لاحظت قلة السائل المنوى لحظة القذف مقارنة بالسابق، فهل يمكن أن أعود إلى طبيعتى وأريد طريقة أتخلص بها من تلك العادة؟

تجيب الدكتورة مهجة حنا، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، بأن إدمان العادة السرية عند الرجال يؤدى إلى وجود أعراض كثيرة ومنها الضعف الجنسى العام فيما بعد، بالإضافة إلى الشذوذ فيما بعد فلا يستطيع عندها ممارسة علاقة طبيعية بجانب بعض الأعراض المرضية مثل احتقان البروستاتا.

وبالمنسبة لحالة المريض فإنه لا يوجد اى عقار أو أدوية يمكن تساعده على التوقف، وإنما يجب ان يتم ذلك من خلال تدريب ذاته وإصراره على ترك تلك العادة وبالتدريج سيعود المريض إلى طبيعته العادية ويجب أن يكون لدى المريض إرادة حقيقية ليتركها نهائيا.

بالاضافة إلى ضرورة الابتعاد عن أى شىء يثير الغريزة عند الشاب مثل مشاهدة الأفلام الجنسية أو قرأه المجلات جنسية وخاصة قبل النوم مباشرة لأن الإنسان فى هذا الوقت يكون فى وضع استعداد للإثارة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأصدقاء المقتنعين بممارسة هذه العادة وتجنب الالتقاء بهم.

وأشارت مهجة إلى أن الفراغ الذى يعيشه الكثير هو السبب الرئيسى فى إدمان العادة السرية لذا يجب ملء وقت الفراغ بممارسة الرياضة او القراءة المستمرة.

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مصر 365