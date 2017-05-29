مستشار مفتي الجمهورية يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء شهر رمضان
مستشار مفتي الجمهورية يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء شهر رمضان
08:47 م الإثنين 29 مايو 2017
إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية
كتب - محمود مصطفى:
غادر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتكليف من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لإحياء شهر رمضان في عدد من المراكز الإسلامية الكبرى بولايتي نيويورك وواشنطن.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة ولمواجهة ازدياد وتيرة الإسلاموفوبيا خاصة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في الغرب.
وقال الدكتور إبراهيم نجم، إن تكليفه بهذه الزيارة يأتي في إطار حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لمد جسور التواصل مع الجاليات المسلمة خاصة في الغرب وتقديم كل أشكال الدعم الشرعي لهم، وكذلك استجابة لدعوات المراكز الإسلامية بالولايتين اللتين تمثلان أعلى نسبة تمركز وتواجد للمسلمين في أمريكا.
وأضاف أن الزيارة ستشمل عقد ندوات ومحاضرات دينية والإجابة على الاستفسارات الدينية للجاليات الإسلامية هناك، ولقاءات إعلامية لتوضيح الموقف من كافة الأمور والمستحدثات الفقهية والدينية الخاصة والعامة، إضافة إلى التطورات الجارية في مصر.
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