خروج 120 قافلة دعوية لمساجد أسيوط.. غدًا

أسيوط - أسامة صديق:

تطلق مديرية أوقاف أسيوط، غدًا الثلاثاء، 120 قافلة دعوية موحدة تحت عنوان "تعظيم حرمات الله فى شهر رمضان"، لزيادة الوعي الديني في الصعيد.

وقال الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن هذه القوافل تعد الأكبر من بين القوافل التى أطلقتها المديرية، فلم يسبق لها تنظيم هذا العدد من القوافل من قبل لتشمل جميع قرى ونجوع المحافظة.

وأشار "نسيم" إلى تدبير أحد الأئمة المتميزين وقارئ ومبتهل لكل قافلة، تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف التى رسمها الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالوعي الديني الذي لمسه بين أهالي محافظة أسيوط، وتمثل القلب النابض لصعيد مصر، قائلًا: "من حق أهل أسيوط أن يفرحوا بما تم إنجازه خلال الثلاثة أشهر الماضية من جهد مشكور لجميع القيادات بالمديرية، والأئمة والدعاة".