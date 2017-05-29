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مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق الفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق الفيوم

08:41 م الإثنين 29 مايو 2017

مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق الفيوم

انقلاب سيارة

الفيوم – حسين فتحى:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة أجرة على طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، قبل انطلاق مدفع الإفطار.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد كساب مأمور مركز طامية، بالواقعة، وتبين من المعاينة التي أجراها العميد ياسر أبو القاسم، مدير إدارة مرور الفيوم، أن السيارة الأجرة رقم "د.ي 3617" ماركة سوزكى كانت قادمة من مدينة السادس من أكتوبر، وأن قائدها كان يسير بسرعة جنونية عند الكيلو 57، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات بالمنطقة الجبلية.

انتقلت 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل جثتي المتوفيين وهما سليم خليفة محمد، 27 سنة، سائق السيارة، ومقيم بقرية بنى عتمان بمركز سنورس، ومحمود إسماعيل محمد 32 عامًا، فلاح إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

كما نقلت سيارات الإسعاف المصابين وهم ريفا إسماعيل محمد 40 سنة ربة منزل، ومحمود رمضان كامل 20 سنة فلاح، ومحمد كامل عبد العزيز 30 سنة عامل، وأحمد سيد على 43 سنة عامل، وجميعهم مقيمين بالقرية ذاتها سائق السيارة. وجرى نقلهم لمستشفى سنورس المركزي.

أخطرت نيابة طامية بالحادث وتولت التحقيق.

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