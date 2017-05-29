أخبار عاجلة

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

انتشال جثمان صياد رابع من المفقودين في غرق مركب بدمياط

Google+ Print
انتشال جثمان صياد رابع من المفقودين في غرق مركب بدمياط انتشال جثمان صياد رابع من المفقودين في غرق مركب بدمياط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتشلت مركب صيد، اليوم الإثنين، جثمان الريس سلامة محمد الغريب فودة، أحد المفقودين من صيادي عزبة البرج بمحافظة دمياط، والذين غرقت مركبتهم وآخرين صباح أمس.

تعرض مركب الصيد "حرية البحار" من عزبة البرج بمحافظة دمياط، للغرق وعلى متنه 7 صيادين، أمس الأحد، وتم إنقاذ اثنين من طاقمها من الغرق بينما قامت القوات البحرية بالتحرك بحثا عن المفقودين الخمسة وعثرت على 3 جثث منهم.

شاهد أيضا

وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، إنه تم العثور على ثلاثة جثث للصيادين الذين غرقت مركبهم وظهروا في مياه ميناء باب 20، وانتشلتهم فرق الإنقاذ ونقلتهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد

سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية

سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان

الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان