انتشال جثمان صياد رابع من المفقودين في غرق مركب بدمياط

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انتشلت مركب صيد، اليوم الإثنين، جثمان الريس سلامة محمد الغريب فودة، أحد المفقودين من صيادي عزبة البرج بمحافظة دمياط، والذين غرقت مركبتهم وآخرين صباح أمس.

تعرض مركب الصيد "حرية البحار" من عزبة البرج بمحافظة دمياط، للغرق وعلى متنه 7 صيادين، أمس الأحد، وتم إنقاذ اثنين من طاقمها من الغرق بينما قامت القوات البحرية بالتحرك بحثا عن المفقودين الخمسة وعثرت على 3 جثث منهم.

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وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، إنه تم العثور على ثلاثة جثث للصيادين الذين غرقت مركبهم وظهروا في مياه ميناء باب 20، وانتشلتهم فرق الإنقاذ ونقلتهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.