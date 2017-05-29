إنشاء إدارة متخصصة بشئون المستثمرين والمناطق الصناعية في الإسكندرية.. "صور"

الإسكندرية - محمد عامر :

كشف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، البدء في عمل إدارة متخصصة في شؤون المستثمرين والمناطق الصناعية، مؤكدًا ضرورة حصر كل المناطق الصناعية وتحديد مشكلاتها ومتطلباتها.

وقال "سلطان" إن المحافظة تهدف لتشغيل المصانع وتوفير فرص عمل لأكبر عدد من الشباب وتشجيع العملية الاستثمارية واتباع سياسة الدولة في التسهيل على المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، بمجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث سبل تطوير الاستثمار باﻹسكندرية، وفتح آفاق جديدة لجذب المستثمرين ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية لحلها.

وأضاف المحافظ: "نعمل على تحقيق طفرة استثمارية وتنموية في الإسكندرية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكل المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية".

من جانبه، أكد اللواء أحمد متولى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أنه ستكون هناك آلية واضحة وميثاق عام لكي يسير عليه كافة المصانع بالمناطق الصناعية وذلك لجذب الاستثمارات .

يشار إلى أن الاجتماع ناقش إمكانية تقنين أوضاع بعض أصحاب المصانع وإعادة رصف طريق مطار برج العرب بداية من المطار و حتى المحور، ووضع خطوات واضحة للتسهيل على المستثمرين ودراسة إمكانية إدراج منطقة مرغم ضمن المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء.

