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بوتين يبرر زيارة لوبن إلى موسكو قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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مصراوي Masrawy

بوتين يبرر زيارة لوبن إلى موسكو قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

08:07 م الإثنين 29 مايو 2017

بوتين يبرر زيارة لوبن إلى موسكو قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (يمين) مصافحا نظيره

(أ ف ب)

برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الزيارة التي قامت بها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى موسكو خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا، وذلك في ختام لقاء عقده مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في فرساي في فرنسا.

وكانت لوبن زارت موسكو في الرابع والعشرين من مارس الماضي واستقبلها بوتين.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون "لم تكن هذه زيارتها الأولى إلى موسكو فهي تأتي الى روسيا بشكل منتظم".

وتابع الرئيس الروسي "نحن مستعدون لاستقبال الجميع، وعندما طلبت السيدة لوبن ان نستقبلها، لم نجد ما يبرر رفض ذلك".

واضاف "أنها تدعو خصوصا وبشكل دائم الى تعزيز العلاقات مع روسيا، ولكان من الغريب ان نرفض زيارتها".

واثارت زيارة لوبن الى موسكو مخاوف في باريس من احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات خصوصا بعد المعلومات التي أشارت إلى تدخل روسي في الانتخابات الاميركية.

وتابع بوتين "هل تعتقدون باننا لم نكن مطلعين على استطلاعات الراي في فرنسا وباننا لم نكن نعرف من تدعم غالبية الفرنسيين"؟

وأضاف بوتين أنه "لا يعتبر ان وجهات نظر لوبن" ازاء الاتحاد الاوروبي "لا معنى لها" قبل ان يوضح "هذا رأيي الشخصي".

هذا المحتوى من

AFP

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