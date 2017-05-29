ميركل تستقبل رئيس الوزراء الهندي في برلين

برلين - (د ب أ):

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، في برلين في إطار الإعداد للجولة الرابعة من المشاورات الحكومية الألمانية الهندية.

ومن المتوقع أن يكون الزعيمان قد تطرقا خلال عشاء العمل في قصر الضيافة الحكومي ميزيبرج بالقرب من برلين إلى توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني وسياسة المناخ والتنمية.

كما سيتناول اللقاء قمة مجموعة العشرين لأكبر الدول الصناعية والناشئة في العالم والمزمع مطلع يوليو المقبل في هامبورج.

ومن المنتظر أن تتناول مباحثات ميركل ومودي في ديوان المستشارية غدا الثلاثاء الجهود المشتركة بين البلدين من أجل الحرية والتنوع وكذلك نظام عالمي قائم على قواعد دولية.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد أكد الجمعة الماضية أن ألمانيا والهند لديهما مصلحة مشتركة في التجارة الحرة والأسواق المنفتحة.