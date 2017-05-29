ميركل تستقبل رئيس الوزراء الهندي في برلين
ميركل تستقبل رئيس الوزراء الهندي في برلين
08:07 م الإثنين 29 مايو 2017
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين - (د ب أ):
استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، في برلين في إطار الإعداد للجولة الرابعة من المشاورات الحكومية الألمانية الهندية.
ومن المتوقع أن يكون الزعيمان قد تطرقا خلال عشاء العمل في قصر الضيافة الحكومي ميزيبرج بالقرب من برلين إلى توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني وسياسة المناخ والتنمية.
كما سيتناول اللقاء قمة مجموعة العشرين لأكبر الدول الصناعية والناشئة في العالم والمزمع مطلع يوليو المقبل في هامبورج.
ومن المنتظر أن تتناول مباحثات ميركل ومودي في ديوان المستشارية غدا الثلاثاء الجهود المشتركة بين البلدين من أجل الحرية والتنوع وكذلك نظام عالمي قائم على قواعد دولية.
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد أكد الجمعة الماضية أن ألمانيا والهند لديهما مصلحة مشتركة في التجارة الحرة والأسواق المنفتحة.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
10 تصريحات × 24 ساعة
-
أردوغان أعرب لميركل عن غضبه بشأن منح "انقلابيين" اللجوء
-
ميركل تعد الولايات الألمانية بمزيد من مشاركة الحكومة في دعم التعليم
-
إيطاليا تؤكد على أهمية تناول العلاقات مع إفريقيا في مباحثات قمة العشرين
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخيرأخبار
-
كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟أخبار
-
"النواب" يحيل مشروع قانون لخفض سن القضاة لـ"التشريعية"أخبار
-
المالية: صرف "علاوة غلاء" استثنائية أول يوليو المقبلأخبار
-
تعرف على عقوبة رجل أشعل سيجارته في حمام طائرة شرم الشيخهو وهي
-
برنامج "هاني هز الجبل" - سما المصريفنون