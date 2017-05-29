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لافروف يعرب عن تعازيه لأهالي ضحايا الحادث الإرهابي بالمنيا

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مصراوي Masrawy

لافروف يعرب عن تعازيه لأهالي ضحايا الحادث الإرهابي بالمنيا

08:06 م الإثنين 29 مايو 2017

لافروف يعرب عن تعازيه لأهالي ضحايا الحادث الإرهابي بالمنيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

القاهرة - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن خالص تعازيه لأهالي ضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي على قافلة من المواطنين الأقباط بالمنيا، مؤكدًا أن مثل تلك العمليات يجب مجابهتها على كل المستويات.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري- إنهم على اتفاق تام بضرورة تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، وتم مناقشة الخطوات العملية التي نقوم بها وتم مناقشة تكثيف وتعميق التعاون الثنائي في إطار منظمة الأمم المتحدة، حيث سيستمر تعاون روسيا ومصر في إطار مجلس الأمن.

وثمن الجهود المصرية الخاصة بالمبادرات التي قامت بها لمجابهة الأيديولوجيات المتشددة ومكافحة الإرهاب والتطرف في العالم، وستدعمها روسيا أيضا في منظمة الأمم المتحدة، معربًا عن تطلعه لدعم مصر للمبادرة الروسية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد لافروف على ضرورة الوقوف أمام كل أسباب ظهور الإرهاب والتطرف في العالم، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة الأوضاع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكيفية ارساء السلام ومجابهة كافة الصراعات الموجودة في هذا الجزء المليء بالصراعات في العالم.

وأضاف أنه تم دعم كافة المبادرات مع مصر لتسوية السورية وجانب المصري يدعم عملية أستانا وإنشاء 4 مناطق آمنة وعدم تفاقم الأوضاع في سوريا، داعيا مصر إلى الدخول في دعم الشعب الروسي والمساعدات الإنسانية في روسيا ومجابهة الإرهابيين من جبهة النصرة وتنظيم "داعش

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