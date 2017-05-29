أبو حامد: إصدار قانون الجمعيات الأهلية صفعة للمزايدين عليه
أبو حامد: إصدار قانون الجمعيات الأهلية صفعة للمزايدين عليه
08:16 م الإثنين 29 مايو 2017
النائب محمد أبو حامد
كتبت - مروة شوقي:
وصف محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بالصفعة القوية على وجه كل من زايد على إصدار قانون جديد منظم للجمعيات.
وقال أبو حامد لمصراوي، اليوم الإثنين، إن إصدار القانون تكليل لجهود النواب، مضيفًا :"عملنا بكل قوة على القانون وهدفنا شيء واحد هو المصلحة الوطنية، وكنا على يقين بأن الرئيس سيصدره".
وأوضح أن القانون بعد إصداره سيقوم مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية له ليكون القانون الحاكم والبدء في تفعيله على أرض الواقع.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بعد إقراره من مجلس النواب.
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