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أبو حامد: إصدار قانون الجمعيات الأهلية صفعة للمزايدين عليه

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مصراوي Masrawy

أبو حامد: إصدار قانون الجمعيات الأهلية صفعة للمزايدين عليه

08:16 م الإثنين 29 مايو 2017

أبو حامد: إصدار قانون الجمعيات الأهلية صفعة للمزايدين عليه

النائب محمد أبو حامد

كتبت - مروة شوقي:

وصف محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، إصدار الرئيس عبد الفتاح ، لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بالصفعة القوية على وجه كل من زايد على إصدار قانون جديد منظم للجمعيات.

وقال أبو حامد لمصراوي، اليوم الإثنين، إن إصدار القانون تكليل لجهود النواب، مضيفًا :"عملنا بكل قوة على القانون وهدفنا شيء واحد هو المصلحة الوطنية، وكنا على يقين بأن الرئيس سيصدره".

وأوضح أن القانون بعد إصداره سيقوم مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية له ليكون القانون الحاكم والبدء في تفعيله على أرض الواقع.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بعد إقراره من مجلس النواب.

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