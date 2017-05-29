رئيس التعليم الفني يحرم مراقبين ورؤساء لجان بالبدرشين من أعمال اﻻمتحانات
رئيس التعليم الفني يحرم مراقبين ورؤساء لجان بالبدرشين من أعمال اﻻمتحانات
08:04 م الإثنين 29 مايو 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت - ياسمين محمد:
تفقد اللواء المهندس محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفنى واﻻمتحانات، اليوم الإثنين، عددًا من المدارس الفنية للاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، فإن الحلواني تفقد لجنة مدرسة كفرة نصار الفندقية بالجيزة واطمأن على سير اللجنة بهدوء.
كما تفقد مدرسة الأهرام التجارية، وضبط عدد من حاﻻت الغش داخل اللجنة، وتم عمل محاضر إثبات حالة، وتحويلها للشؤون القانونية.
وفى نفس السياق، صرح الحلواني بأنه ورد إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ما يفيد بوفاة طالبين بلجنة القطامية بعد مغادرتهما اللجنة؛ إثر حادث تصادم بسيارة بالدراجة البخارية التى كانا يستقلانها.
وأضاف الحلواني أنه بناء على تعليمات قطاع التعليم الفنى بتشديد المتابعة على ثلاث لجان بالبدرشين، وأسفرت المتابعة عن وجود بعض المخالفات باللجان الثلاث، وتقرر استبعاد كل من رؤساء اللجان والمراقبين اﻷوائل ومراقب الكنترول ورئيس وعضو مركز الأسئلة بهذه اللجان الثلاث من أعمال اﻻمتحان؛ وذلك لمخالفتهم التعليمات الخاصة بأعمال اﻻمتحانات.
كما قرر الحلواني حرمانهم من أعمال اﻻمتحانات لمدة عامين، وتحويلهم للشؤون القانونية للتحقيق.
وأشار الحلواني إلى تحويل طالب بلجنة مدرسة ذات الناطقين ببوﻻق الدكرور إلى الشؤون القانونية ﻻعتدائه على أحد المراقبين بالضرب لمنعه الغش، وقد تم عمل محضر بالواقعة، وعمل اﻹجراءات القانونية اللازمة.
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