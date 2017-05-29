أخبار عاجلة

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس التعليم الفني يحرم مراقبين ورؤساء لجان بالبدرشين من أعمال اﻻمتحانات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس التعليم الفني يحرم مراقبين ورؤساء لجان بالبدرشين من أعمال اﻻمتحانات

08:04 م الإثنين 29 مايو 2017

رئيس التعليم الفني يحرم مراقبين ورؤساء لجان بالبدرشين من أعمال اﻻمتحانات

وزارة التربية والتعليم

كتبت - ياسمين محمد:

تفقد اللواء المهندس محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفنى واﻻمتحانات، اليوم الإثنين، عددًا من المدارس الفنية للاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، فإن الحلواني تفقد لجنة مدرسة كفرة نصار الفندقية بالجيزة واطمأن على سير اللجنة بهدوء.

كما تفقد مدرسة الأهرام التجارية، وضبط عدد من حاﻻت الغش داخل اللجنة، وتم عمل محاضر إثبات حالة، وتحويلها للشؤون القانونية.

وفى نفس السياق، صرح الحلواني بأنه ورد إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ما يفيد بوفاة طالبين بلجنة القطامية بعد مغادرتهما اللجنة؛ إثر حادث تصادم بسيارة بالدراجة البخارية التى كانا يستقلانها.

وأضاف الحلواني أنه بناء على تعليمات قطاع التعليم الفنى بتشديد المتابعة على ثلاث لجان بالبدرشين، وأسفرت المتابعة عن وجود بعض المخالفات باللجان الثلاث، وتقرر استبعاد كل من رؤساء اللجان والمراقبين اﻷوائل ومراقب الكنترول ورئيس وعضو مركز الأسئلة بهذه اللجان الثلاث من أعمال اﻻمتحان؛ وذلك لمخالفتهم التعليمات الخاصة بأعمال اﻻمتحانات.

كما قرر الحلواني حرمانهم من أعمال اﻻمتحانات لمدة عامين، وتحويلهم للشؤون القانونية للتحقيق.

وأشار الحلواني إلى تحويل طالب بلجنة مدرسة ذات الناطقين ببوﻻق الدكرور إلى الشؤون القانونية ﻻعتدائه على أحد المراقبين بالضرب لمنعه الغش، وقد تم عمل محضر بالواقعة، وعمل اﻹجراءات القانونية اللازمة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 6 محاضر غش بامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بالقاهرة

    6 محاضر غش بامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بالقاهرة

    أخبار
  • التعليم تستبعد رئيسا لجنتين بامتحانات الدبلومات الفنية بالغربية وجنوب سيناء

    التعليم تستبعد رئيسا لجنتين بامتحانات الدبلومات الفنية بالغربية وجنوب

    أخبار
  • التعليم تنتهي من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتنفي تغيير الجدول

    التعليم تنتهي من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتنفي

    أخبار
  • كيف ستُحارب

    كيف ستُحارب "التعليم" الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة؟

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تعرف على عقوبة رجل أشعل سيجارته في حمام طائرة شرم الشيخ

    تعرف على عقوبة رجل أشعل سيجارته في حمام طائرة شرم الشيخهو وهي

  • بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا

    بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا "مرفوضة"أخبار

  • تشكيل الأهلي المتوقع.. البدري يجري 3 تغييرات أمام المقاصة

    تشكيل الأهلي المتوقع.. البدري يجري 3 تغييرات أمام المقاصةرياضة

  • مدير مستشفى جامعة أكتوبر يكشف تفاصيل وفاة الطفل

    مدير مستشفى جامعة أكتوبر يكشف تفاصيل وفاة الطفل "يوسف"أخبار

  • ماذا يشاهد النقاد من مسلسلات رمضان 2017؟

    ماذا يشاهد النقاد من مسلسلات رمضان 2017؟فنون

  • سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاري

    سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاريأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع

"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو"

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو"

4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها

4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها

تأجيل محاكمة 20 متهمًا بقضية "داعش ليبيا" لـ3 يونيو

تأجيل محاكمة 20 متهمًا بقضية "داعش ليبيا" لـ3 يونيو