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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير "عين أم زير" العشوائية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير "عين أم زير" العشوائية

07:36 م الإثنين 29 مايو 2017

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منطقه عين أم الزير، التي تدخل ضمن المناطق العشوائية التي يجري تطويرها، على مساحة 30 فدانًا، بإجمالي عدد سكان حوالي 2000 نسمة وتضم 320 مبنى، بإجمالي تكلفة 7.4 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بضرورة إزاله المنازل المتهالك والصادر لها قرارات إزالة، وتمثل خطرًا على المواطنين، بالإضافة إلى ترميم واجهات المنازل التي تتطلب ترميمًا بموافقة الأهالي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد له، وهو الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت المهندسة إيمان حسين، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أن إجمالي المنازل الصادر لها قرارات إزاله بالمنطقة ثلاثة 33 منزلًا جميعها قديمة ومتهالكة، ومنشأة بالطوب اللبن، موضحة أن خطة التطوير تهدف لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية، والعمل على توفير سكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطني تلك المناطق عمرانيًا وصحيًا وبيئياً واجتماعيًا، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير (3)

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير (4)

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