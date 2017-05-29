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"الصحفيين" تطالب بتشكيل لجان لمعرفة الموقف القانوني للمواقع المحجوبة

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مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تطالب بتشكيل لجان لمعرفة الموقف القانوني للمواقع المحجوبة

06:01 م الإثنين 29 مايو 2017

نقابة الصحفيين

القاهرة - ( أش أ):

أرسلت نقابة الصحفيين اليوم الإثنين، خطابًا للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام تطالب فيه بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة الموقف القانوني للمواقع الإلكترونية التي تم حجبها وبيان مدى التزامها بالقانون تمهيدًا لإلغاء قرار الحجب.

ووفقًا للخطاب - الذي تم إرساله إلى المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة - "تلقت نقابة الصحفيين مذكرات من أصحاب المواقع المصرية التي تم حجبها ( العربية ، المصريون ، مدى مصر، ديلي نيوز "مصرية باللغة الإنجليزية"، يطالبون بضرورة التدخل لدى الجهات المعنية كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع أي لجنة للتحقيق في مدى التزامهم بالقانون.

وأعربت النقابة عن تأييدها المطلق لقرار حجب المواقع الأجنبية التي تؤثر على أمن البلاد واستقرارها، كما أيدت طلب المواقع المصرية بتشكيل لجان للتحقق من موقفها على ضوء المعلومات المبدئية المقدمة منها والأخرى المتوفرة لدى الجهات المعنية، قائلة:"نحن كنقابة على استعداد للمشاركة في هذه اللجان إذا طلب منا ذلك".​

هذا المحتوى من

Asha

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