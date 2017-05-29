فيديو| داعية إسلامي عن مسلسلات رمضان: «اتفرجوا على المؤدبة بس»

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قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامى، إن سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات خلال شهر رمضان "ليست حرام".

وأضاف صبري، خلال برنامج "فتاوي"، المذاع على قناة "الحياة"، "المسلسلات المؤدبة التي لا تحتوي على عري مش حرام، لكن الأعمال التي تحتوى على بعض المخالفات مثل العري والألفاظ البذيئة والنابية حرام في رمضان وغيره".

وتابع، "اتفرجوا على المسلسلات المحترمة التي تدعو للفضيلة، وبلاش مسلسلات فيها ألفاظ لا ترضي الله سبحانه وتعالى، الموضوع زي الحجاب في رمضان، ربنا فرضه علي المسلمة في رمضان وبره رمضان كمان، بس المشكلة أن الذنب في رمضان بيقى أكتر".