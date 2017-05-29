رئيس الوزراء العراقي يتفقد قوات الحشد الشعبي في الموصل

بغداد - (د ب أ):

ذكر بيان من الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء والقائد العامة للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وصل اليوم الاثنين إلى قطاع عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوي .

وقالت الدائرة في بيان صحفي "إن العبادي التقى بعدد من قيادات الحشد الشعبي وبحث معهم سير عمليات التحرير".

ومع كل بشائر نصر جديدة ضد تنظيم "داعش" في محافظة نينوى يزور العبادي قواطع العمليات العسكرية للتهنئة وتدارس الخطط العسكرية لتسريع حسم المعارك.

وكان العبادي وصل اليوم الاثنين إلى مدينة الموصل في زيارة مفاجئة، ونشر المكتب صورا للعبادي في الموصل وهو يرتدي زيا عسكريا.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، وسط تأكيدات بأن المعارك في مرحلتها النهائية.