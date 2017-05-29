بابا الفاتيكان يستقبل رئيس الوزراء الكندي

روما - (د ب أ):

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين في الفاتيكان.

وأعلن الفاتيكان أن البابا تباحث مع ترودو بشأن اجتماع زعماء الدول الصناعية السبع الكبرى الذي انعقد يومي الجمعة والسبت الماضيين في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأوضح الفاتيكان أن ترودو تحدث خلال اللقاء عن قضايا دولية في مناطق مختلفة من العالم، ولاسيما في الشرق الأوسط ومناطق صراعات أخرى وذلك " في ضوء نتائج القمة الأخيرة لمجموعة السبع".

كان الموقف المتشدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وضع قمة السبع في أزمة خطيرة، وساد الخلاف بين ترامب من جهة وبقية زعماء المجموعة من جهة أخرى في مواضيع مثل السياسة المتعلقة باللاجئين وسياسة حماية المناخ.

كان البابا قد استقبل ترامب في الفاتيكان يوم الأربعاء الماضي.