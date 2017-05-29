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أمن الجيزة يطارد عاطلا متهم بطعن نائب مأمور قسم الصف

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يطارد عاطلا متهم بطعن نائب مأمور قسم الصف

06:22 م الإثنين 29 مايو 2017

أمن الجيزة يطارد عاطلا متهم بطعن نائب مأمور قسم الصف

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، اليوم الإثنين، إن قوات الشرطة تطارد عاطلا متهم بالتعدي بسلاح أبيض على الرائد إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور قسم شرطة الصف.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وجه العميد ناجي كامل، رئيس بماحث جنوب الجيزة، والعقيد محمد حامد، مفتش المباحث، بسرعة ضبط المتهم "محمود أ."، الذي تعدى على الضابط بمطواة.

وأوضح المصدر، أنه منذ البدء في حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة، تحدث مناشوات وتجاوزات من قبل البعض ضد قوات الشرطة المشاركة في تلك الحملات.

بدوره، أكد مصدر أمني استقرار الأوضاع بمنطقة عرب أبو ساعد، بعد القبض على 7 من مثيري الشغب حاولوا التصدي لحملة لإزالة الإشغالات.

ولفت المصدر، بأنه تم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي بالتنسيق مع عناصر الشرطة العسكرية لإحكام السيطرة الأمنية على المنطقة.

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