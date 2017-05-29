مشاورات موسعة بين وزيري خارجية مصر وروسيا في إطار صيغة «2+2»

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انطلقت، اليوم الإثنين، جلسة مشاورات موسعة بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف في إطار اجتماعات صيغة 2+2 بين وزيريّ الخارجية والدفاع في البلدين التي تشهدد القاهرة أعمالها حاليًا.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن المشاورات بدأت بترحيب شكري بنظيره الروسي، مؤكدًا الطبيعة الخاصة لصيغة 2+2 التي تفعّلها روسيا مع ست دول فقط من بينها مصر، والتي تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي فعّلت روسيا معها هذه الصيغة، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا وعمق الشراكة بينهما في شتي المجالات.

وفي هذا الصدد، جدد وزير الخارجية التزام مصر بتعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية في ظل تعقد المشهد الإقليمي، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوي الدولية والإقليمية من أجل الخروج من المأزق الحالي.

وأضاف «أبوزيد» أن سامح شكري استعرض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية وما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، مشيرًا إلى ما يحظي به هذاا البرنامج من ظهير شعبي على الرغم من صعوبة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن.

كما أكد الوزير «شكري» اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا بشقيها التجاري والاستثماري.

ومن جانبه، أشار وزير خارجية روسيا إلى اتفاق عام 2009 للتعاون الاستراتيجي بين البلدين كأساس للعلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أهمية تحديث هذا الاتفاق وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة ليعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين.

كما تناول الوزيران ملف أمن الطيران، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات والجهود التي قامت بها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات لتوفير الحماية الكاملة لمواطنيها ولكافة ضيوف مصر، وفى مقدمتهم السائحين الروس، حيث أكد الوزيران حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو في أقرب فرصة ممكنة.

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وحول مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية، استعرض «شكري» جهود مصر المتواصلة مع كافة الفرقاء في ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وإحلال الأمن والاستقرار في الدولة الشقيقة، مشيرًا إلىى مركزية اتفاق الصخيرات ووجود توافق ليبي حالي على أهمية إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لتحقيقق التوافق الوطني الكامل حوله.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات الأزمة السورية، حيث أعرب «شكري» عن تقدير مصر للدور الروسي في إنجاح مسار الآستانة، وتطلع مصر لأن يؤدي هذا المسار إلى وقف شامل لإطلاق النارر وتعزيز مسار المحادثات السياسية.

وفيما يتعلق باليمن، اتفق الجانبان على أهمية الحل السياسي، وضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه، كما تطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية والانخراط الأمريكي الإيجابي لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أشار الوزير الروسي إلى أهمية تنشيط دور الرباعية الدولية مرة أخرى لدعم تلك الجهود.

وأردف المتحدث باسم الخارجية أن جهود محاربة الإرهاب استحوذت على جانب كبير من مباحثات وزيريّ الخارجية، حيث قدم الوزير الروسي تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم بالمنيا، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإرهابية التي لن تفلح في شق اصطفاف الشعب المصري في مواجهة الإرهاب، مجددًا دعم بلاده الكامل لمصر في مواجهة هذه الهجمة الإرهابيةة الشرسة.

وأشاد بالدور المصري في التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي من خلال عضويتها بمجلس الأمن، خاصة بعد اعتماد الإطار الدولي الشامل لمكافحة الفكر المتطرف الذي قدمته مصر لمجلس الأمن مؤخرا.

وقدم «شكري» شرحًا للرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب وفقًا للخطاب الأخير للرئيس أمام قمة الرياض الأمريكية العربية الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء مصطلحات مضللة وغيرر دقيقة مثل التطرف العنيف، باعتبار أن التطرف بكافة روافده يمثل أساسًا فكريًا لجميع الأعمال الإرهابيةة التي شهدتها أنحاء متفرقة من العالم مؤخرًا، وأضاف بأن مصر عازمة على التصدي بقوة للجماعاتت الإرهابية.

واختتم المتحدث تصريحاته، مشيرًا إلى أن محادثات «شكري» و«لافروف» تطرقت أيضًا إلى التنسيق في المحافل متعددة الأطراف، حيث تناول الوزيران نتائج الاجتماع التحضيري الأول الذي عُقد في فيينا مؤخرًا للإعداد لمؤتمر المراجعة الخاص باتفاقية منع الانتشار النووي، حيث أعرب «شكري» عن تطلع مصر لدعم روسيا باعتبارها إحدى الدول المودع لديها الاتفاقية، وإحدى الدول الثلاث الراعية لقرار 19955 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، مطالبًا روسيا بوضع أفكار ومقترحات محددةة لتنفيذ قرار 19955.