بعد طعن نائب المأمور.. هدوء حذر في الصف
بعد طعن نائب المأمور.. هدوء حذر في الصف
06:04 م الإثنين 29 مايو 2017
حملة إزالة تعديات
كتب - محمد شعبان:
أكد مصدر أمني استقرار الأوضاع بمنطقة عرب أبو ساعد بمركز الصف جنوب المحافظة، بعد القبض على 7 من مثيري الشغب حاولوا التصدي لحملة لإزالة الإشغالات.
وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي بالتنسيق مع عناصر الشرطة العسكرية لإحكام السيطرة الأمنية على المنطقة.
وعن حالة الرائد إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور قسم شرطة الصف، أشار المصدر إلى أن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة إثر تلقيه طعنة بالجسم على يد أحد المعتدين على أراضي الدولة.
وأوضح المصدر، أن الأرض محل الخلاف تابعة لهيئة الآثار، وأن المتهمين بالتعدي عليها حاولوا التصدي للحملة، إذ نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، نتج عنها إصابة نائب المأمور.
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