بعد طعن نائب المأمور.. هدوء حذر في الصف

كتب- صابر المحلاوي:

هاجم عدد من أهالي الصف، اليوم الاثنين، حملة أمنية لإزالة التعديات علي أراضي الدولة، وسدد أحدهم طعنتين في الصدر لنائب مأمور مركز الصف، يدعى الرائد إبراهيم عبد الغني، وفروا هاربين.

ودفعت مديرية أمن الجيزة، بقوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة لفرض السيطرة علي الوضع وضبط الجناة.

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، وشريف أسامة مدير النيابة، أن جهات تنفيذ استرداد أراضي الدولة أثناء إزالة عدد من التعديات علي أراضي تابعة لهيئة الاثار، هاجمهم المتعدين على الأرض.

ودفع مأمور الصف، ونائب المأمور بقوات من الأمن المركزي وتم الاستعانة بقوة من الشرطة العسكرية والأمن العام، وألقى القبض علي 7 متهمين بتهمة التعدي علي موظف عام.

وأشارت التحقيقات، أنه في اليوم التالي توجهت القوات لاستكمال أعمال الإزالة، فهاجمهم أقارب المتهمين المضبوطين، وتعدوا بالضرب علي الرائد إبراهيم عبد الغني نائب مـأمور الصف، وإصابته بطعنتين بالصدر.

كشفت التحريات، أن المتهم يدعى محمود أبو دويب، على الفور داهمت قوات الأمن منزل المتهم، وباقي المتهمين، لضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.