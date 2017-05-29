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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للسلع بنادي المنتزه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للسلع بنادي المنتزه

05:41 م الإثنين 29 مايو 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، معرض السلع الأساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة بنادي المنتزه بمنطقة الشيخ زايد في حي ثالث، بالإضافة إلى معرض "أهلًا رمضان" بمركز شباب الشيخ زايد.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن معرض السلع يضم 35 عارضًا من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية، ويشمل 47 باكية للعرض، وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب من 25 إلى 35%، بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أشار "طاهر" إلى أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع في فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة بجانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التي تغطى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير كل السلع الأساسية للمواطنيين، مشددًا على وكيل وزارة والمسئولين عن المعرض، بضرورة إلزام جميع التجار بالبيع بسعر الجملة.

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