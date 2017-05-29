بالصور.. إصابة ضابط وأميني شرطة في تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب ضابط شرطة برتبة ملازم أول وأميني شرطة من قوة مصلحة أمن الموانئ، بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلونها وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاة.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بالواقعة، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "1769 هـ.ر.ق.. نقل" قيادة ضاحي عبد العال أبو العلا 37 عامًا سائق، ويقيم بناحية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة تفادي أحد المطبات واصطدم بالسيارة رقم "102265 ملاكي سوهاج" قيادة أمين الشرطة أحمد إسماعيل محمد إسماعيل 32 عامًا، ويقيم بناحية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية، والملازم أول أحمد علي أبو اليزيد 35 عامًا، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل، وأمين شرطة السيد حسن نظير 38 عاما ويقيم بناحية شطورة، دائرة مركز طهطا، وجميعهم من قوة مصلحة أمن الموانئ "مطار سوهاج الدولي" بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 3539 إداري المركز.