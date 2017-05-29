قوات الحشد الشعبي تصل الحدود العراقية - السورية
قوات الحشد الشعبي تصل الحدود العراقية - السورية
05:42 م الإثنين 29 مايو 2017
قوات الحشد الشعبي
الموصل (العراق) - (د ب أ):
أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، وصول قوات الحشد إلى الحدود العراقية-السورية لمطاردة تنظيم "داعش" أقصى شمال غربي العراق من جهة محافظة نينوي.
وقال المهندس في بيان صحفي "مبارك لكم النصر الكبير في الوصول إلى نقطة الحدود العراقية-السورية".
ودعا ألوية وقوات الحشد إلى "الاستمرار في تطهير كل المناطق الحدودية مع سورية وإنهاء وجود التنظيم في أرض العراق".
وقال إن "هذا النصر ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء والجرحى".
وفرضت قوات الحشد الشعبي سيطرتها، بعد معارك متواصلة استمرت نحو ثلاثة اسابيع، على ناحية القيروان وقضاء البعاج وتحرير عشرات القرى فيها من سيطرة "داعش" وهي بالمجمل مناطق صحراوية متاخمة للحدود العراقية-السورية وتعد أهم طرق "داعش" للتنقل والاتصال بين البلدين.
يذكر أن هذه العمليات تأتي في إطار عملية تحرير الموصل من "داعش" والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي بمشاركة القوات العراقية والحشد الشعبي والعشائري .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الامم المتحدة: نزوح 100 ألف أفغاني منذ بداية العام بسبب الصراع
-
سلاح الجو الأمريكي يضاعف عدد غاراته في أفغانستان بثلاث مرات
-
الفلبين تدك مواقع عناصر على صلة بداعش في جنوب البلاد
-
عناصر من داعش بين 50 قتيلا في عمليات للقوات الأفغانية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"أمن المنيا": فحص سيارة الإرهابيين المستخدمة في حادث دير الأنبا صموئيلأخبار
-
وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبرأخبار
-
ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئةأخبار
-
بالفيديو.. حالة من الذعر تنتاب كهربا ومؤمن زكريا في حلقة اليوم بـ"رامزفنون
-
مدير مستشفى جامعة أكتوبر يكشف تفاصيل وفاة الطفل "يوسف"أخبار
-
بعد إشادتها به.. كريم عبدالعزيز يرد على نشوى مصطفىفنون