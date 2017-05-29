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قوات الحشد الشعبي تصل الحدود العراقية - السورية

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مصراوي Masrawy

قوات الحشد الشعبي تصل الحدود العراقية - السورية

05:42 م الإثنين 29 مايو 2017

قوات الحشد الشعبي تصل الحدود العراقية - السورية

قوات الحشد الشعبي

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، وصول قوات الحشد إلى الحدود العراقية-السورية لمطاردة تنظيم "داعش" أقصى شمال غربي العراق من جهة محافظة نينوي.

وقال المهندس في بيان صحفي "مبارك لكم النصر الكبير في الوصول إلى نقطة الحدود العراقية-السورية".

ودعا ألوية وقوات الحشد إلى "الاستمرار في تطهير كل المناطق الحدودية مع سورية وإنهاء وجود التنظيم في أرض العراق".

وقال إن "هذا النصر ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء والجرحى".

وفرضت قوات الحشد الشعبي سيطرتها، بعد معارك متواصلة استمرت نحو ثلاثة اسابيع، على ناحية القيروان وقضاء البعاج وتحرير عشرات القرى فيها من سيطرة "داعش" وهي بالمجمل مناطق صحراوية متاخمة للحدود العراقية-السورية وتعد أهم طرق "داعش" للتنقل والاتصال بين البلدين.

يذكر أن هذه العمليات تأتي في إطار عملية تحرير الموصل من "داعش" والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي بمشاركة القوات العراقية والحشد الشعبي والعشائري .

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