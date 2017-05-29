في 5 خطوات.. كيف يتم إعادة استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد أو تالف؟

كتبت- عايدة رضوان:

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، على موقعها الرسمي، خطوات إعادة استخراج البطاقة التموينية، في حالة بدل الفاقد أو التالف.

وينشر مصراوي الخطوات التي أعلنتها وزارة التموين على النحو التالي:

1 – يجب أن يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم (19765) حتى يتم الوقف الفوري لها.

2- تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة، ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتًا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية.

3- يقوم المواطن بعمل حوالة بريدية لصالح الشركة المنفذة "فرست داتا" بقيمة 20 جنيهًا، وتحرير محضر بقسم الشرطة التابع به لإثبات فقد البطاقة التموينية.

4- يحرر المواطن طلبًا رسميًا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة، يُرفق بـه "اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام، اسم البدال".

5 - يستلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.