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عامر حسين: البطولة العربية تقام في الإسكندرية فقط بسبب الأمن

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عامر حسين: البطولة العربية تقام في الإسكندرية فقط بسبب الأمن عامر حسين: البطولة العربية تقام في الإسكندرية فقط بسبب الأمن

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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن البطولة العربية ستقام بنسبة كبيرة جدًا في الإسكندرية فقط خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس بعدما كان مقررًا أن تقام في القاهرة والإسكندرية.

وقال عامر في تصريحات صحفية إن الأمن في القاهرة تحفظ على استضافة مباريات إحدى مجموعات البطولة خاصة وأن المسابقة ستقام بحضور الجماهير.

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وعلى جانب أخر كشف رئيس لجنة المسابقات أنه سيجتمع مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية يوم الأربعاء المقبل بمشروع الهدف للحديث عن مواعيد كأس وانطلاق الدوري الموسم المقبل وإقامة لقاء السوبر.

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التحرير

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